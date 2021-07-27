Дорогие стройматериалы: можно ли сэкономить на ремонте

В июне зафиксирован резкий скачок цен на стройматериалы. «Комсомольская правда» узнала у экспертов, когда рост цен прекратится и что делать тем, кто затеял ремонт.

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Металлочерепица подорожала более чем на 200%, заявил президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. Растет в цене и то, что изготовляется из древесины. В частности, ориентированно-стружечная плита (ОСП) подорожала за год почти в четыре раза. Ценовой удар пришелся и на другие необходимые для строительства материалы. Например, утеплитель подорожал на 90%, указал специалист.

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Пострадали от скачка цен не только рядовые граждане, но и мастера, а также строительные фирмы. Издание сообщает, что строительство детских садов, школ, поликлиник и больниц где-то уже оказалось «подвешено» из-за банкротств строителей. Программы капремонта многоэтажек тоже оказались под угрозой срыва.

Как отмечается, резкий взлет цен на стройматериалы обусловлен множеством факторов, среди которых «деревянный» бум в США и постковидный подъем строительства в Китае, из-за чего взлетели цены на мировых рынках.

Эксперты советуют при возможности отложить стройки и ремонты до тех пор, пока ситуация с ценами не нормализуется. Вопрос в том, сколько нужно будет ждать. По мнению экспертов, ажиотаж может прекратиться к октябрю-ноябрю, но не стоит надеяться на то, что к следующему лету все подешевеет в полтора раза.

«Если отложить стройку невозможно, мой совет: экономьте на отделке. Но обязательно выбирайте качественные бетон и арматуру, утеплители, внешнюю гидроизоляцию. Любую внешнюю отделку можно будет потом поменять, а улучшить фундамент уже не получится», – советует технический директор EcorSmart Надежда Ткачева.

Генеральный директор группы компаний «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев отметил, что сегодня разница в стоимости каркасного и каменного домов небольшая, поэтому он советует сделать выбор в пользу каменного: он энергоэффективнее и теплее. Кроме того, можно обратить внимание на технологии, которые не предполагают много металла и арматуры. Такие проекты пока не сильно подорожали.