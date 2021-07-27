Эксперт назвал три признака финансовой пирамиды

В России вновь рушатся финансовые пирамиды. На этот раз без средств остались вкладчики Finiko и Antares, сообщает "Вечерняя Москва".

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При этом россияне, как и ранее, продолжают нести свои деньги в сомнительные конторы. О том, как их выявить, рассказал заместитель руководителя Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров.

В первую очередь, по его словам, следует обратить внимание на слишком высокий уровень доходности, который в ряде случаев, как обещают преступники, может доходить до 1–2% в день.

"Если посчитать, то эта доходность значительно выше, чем ставки по банковским депозитам и возможный заработок на фондовом рынке. Так, нормальная годовая доходность банковского вклада с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5%, коммерческих облигаций – до 10%", – пояснил Макаров.

Также он уточнил, что при этом даже на рынке ценных бумаг отсутствуют какие-либо гарантии дохода, и привел в пример кризисную ситуацию 2008 года, когда акции ряда предприятий падали на 70%.

Второй момент, на который следует обратить внимание, чтобы не оказаться жертвой финансовой пирамиды, – обещание приличных бонусов за привлечение новых клиентов. Это говорит о том, что компания не зарабатывает средства самостоятельно, сказал эксперт.