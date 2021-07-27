ЦБ перечислил главные риски для розничных инвесторов

Центробанк выделил три основных риска для начинающих розничных инвесторов. Один из них – недостаточная осведомленность в особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом. Об этом сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов во время прямого эфира в социальных сетях, передает ТАСС.

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«Три ключевых риска, которые мы сегодня видим для граждан, которые пришли на фондовый рынок. Это недостаток знания и опыта. Это не совсем корректное поведение финансовых посредников, которые допускают и мисселинг, и миспрайсинг, пользуясь недостатком знаний у наших граждан и получающих краткосрочные выгоды от использования данных практик. Естественно, мы с этим боремся и продолжим бороться», – отметил он.

Третий риск - неправильное представление у граждан о быстром заработке на фондовом рынке, указал Швецов. По его словам, инвестиционная деятельность предполагает труд, который нацелен на получение результата в долгосрочной перспективе. Фондовый рынок – это не казино, заявил Швецов.

Он также указал на негативную особенность российских инвесторов. Речь идет об очень активной торговле при недостатке опыта и знаний. Он считает, что розничные инвесторы должны придерживаться пассивных стратегий инвестирования и направлять свои средства в доверительное управление профессионалам. Иначе есть риск лишиться вложенных средств и разочароваться в рынке ценных бумаг, предупредил он.