Москвичей предупредили о штрафах за выбрасывание мусора из окон

Жители многоквартирных домов, которые бросают мусор в окна или оставляют его на лестничных клетках, могут быть оштрафованы или даже стать фигурантами уголовного дела. Об этом изданию «Москва 24» рассказал юрист Андрей Лямзин.
Он отметил, что за окурки, коробки из-под фастфуда или пакеты, летящие из окон, жильцы многоквартирных домов могут быть привлечены к административно-правовой ответственности.
«Согласно статье 6.4 КоАП РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений, зданий и сооружений, нерадивые жильцы могут получить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей», - пояснил Лямзин.
Более того, по словам юриста, речь может идти и об уголовном деле, если выброшенный мусор из окна навредил здоровью прохожих. А в случае печального исхода нарушителю придется отвечать по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.
При этом оштрафованы могут быть и те, кто оставляет мусор в подъездах. Однако для того, чтобы привлечь к ответственности жильцов должны быть фото- и видеодоказательства и показания свидетелей.
Ранее на стройке дома из-за неработающего лифта рабочий решил выбросить мешок с мусором с 12-го этажа здания, как раз в тот момент, когда внизу проходила маляр Надежда Колышева. От удара у женщины был серьезно поврежден позвоночник. Врачи провели операцию, однако помочь не смогли, она скончалась.