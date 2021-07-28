Москвичей предупредили о штрафах за выбрасывание мусора из окон

Жители многоквартирных домов, которые бросают мусор в окна или оставляют его на лестничных клетках, могут быть оштрафованы или даже стать фигурантами уголовного дела. Об этом изданию «Москва 24» рассказал юрист Андрей Лямзин.

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Он отметил, что за окурки, коробки из-под фастфуда или пакеты, летящие из окон, жильцы многоквартирных домов могут быть привлечены к административно-правовой ответственности.

«Согласно статье 6.4 КоАП РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений, зданий и сооружений, нерадивые жильцы могут получить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей», - пояснил Лямзин.

Более того, по словам юриста, речь может идти и об уголовном деле, если выброшенный мусор из окна навредил здоровью прохожих. А в случае печального исхода нарушителю придется отвечать по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

При этом оштрафованы могут быть и те, кто оставляет мусор в подъездах. Однако для того, чтобы привлечь к ответственности жильцов должны быть фото- и видеодоказательства и показания свидетелей.