Получение пособия по безработице решили упростить

Безработным россиянам больше не придется предоставлять справки для того, чтобы получить пособие. Минтруд планирует закрепить это правило на постоянной основе, сообщает «Российская газета».

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Как заявили в ведомстве, раньше для получения пособия гражданин должен был предоставить справку о среднем заработке от работодателя. В связи с поправками в закон о занятости информацию о среднем заработке гражданина центры занятости смогут получать в порядке межведомственного взаимодействия из Пенсионного фонда России. Подобная практика применялась во время пандемии. Теперь его предложили установить на постоянной основе.

Как отмечается, уровень безработицы для стабильной экономической системы должен быть менее 5% от экономически активного населения. Однако весной этот уровень составлял 5,2%, а осенью 2020 года - 6,4%. Ситуация обусловлена пандемией и ее последствиями.

Прежняя максимальная сумма пособия по безработице составляла 8 тысяч рублей, а с апреля 2020 года ее повысили до уровня минимального размера оплаты труда – до 12 130 рублей. В настоящее время в России около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости как безработные, свидетельствуют данные Минтруда.