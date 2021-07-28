Деньги от продажи домов с "золотыми унитазами" предложили отдать пенсионерам

В Минфине РФ предложили продавать конфискованное роскошное жилье. Вырученные средства будут направлять на пополнение федерального бюджета и Пенсионного фонда России (ПФР).

«Проектом федерального закона устанавливается, что реализации подлежат жилые помещения, которые относятся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании решения суда в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, при заключении сделок или признании их бесхозяйным или выморочным имуществом», — пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку ведомства.

Как пояснили в Минфине, вырученные деньги пойдут на пополнение федерального бюджета и бюджета ПФР.

Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы планируют внести уже в этом году. Но мнения депутатов разделились. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов высказался за это предложение. Он считает, что средства следует направлять в ПФР для повышения пенсий в стране. А первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, наоборот, полагает, что закон пропустить нельзя, так как в России на официальном уровне не прописаны критерии роскошного жилья.