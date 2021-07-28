Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался самым экономически устойчивым субъектом России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рейтинга социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). На второй строчке оказалась Чукотка, а третью поделили сразу три региона – Москва, НАО и Сахалинская область.

Рейтинг по уровню средней зарплаты возглавила Чукотка, следом идет ЯНАО, на третьем месте – Москва. В рейтинге также оказались Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург.

Согласно исследованию ФоРГО, подготовленному в мае на основе данных Росстата за I квартал 2021 года, средняя зарплата на Чукотке 124,3 тысячи рублей, в ЯНАО – 109,6 тысячи, Москве – 104,4 тысячи, в Магаданской и Сахалинской области - 99,7 тысячи и 88,1 тысячи соответственно, Санкт-Петербурге - 71,6 тысячи.

Что касается величины минимальной стоимости жизни, то тут на первой строчке расположился ЯНАО, на второй — Москва, на третьей — Сахалинская область. Также одна из наиболее дорогих жизнь оказалась в таких регионах, как Чукотка, Магаданская область, НАО и Санкт-Петербург.

«На первых позициях — традиционно промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства. Регионы, в которых хорошо развито производство продуктов питания (Белгородская область, Республика Татарстан), обычно занимают места во втором десятке», — сообщил глава ФоРГО Константин Костин.

Он считает, что социально-экономическое положение российских регионов является относительно стабильным. Для яркого взлета нужно открыть большое количество новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, полагает специалист.

Рейтинг ФоРГО демонстрирует, что лидеры социально-экономического развития - регионы с хорошей налоговой базой и небольшим населением, отметил политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

Он подчеркнул, что пандемия неравномерно повлияла на экономику, в этой связи неочевидно, что самыми решительными в борьбе с коронавирусом являются наиболее успешные.

Ситуация может поменяться из-за того, что многие регионы столкнулись с климатическими аномалиями, а также пандемий, отметил политтехнолог Александр Твердов.