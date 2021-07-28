Спилить нельзя оставить: дачникам грозят штрафы за деревья

Даже если на дачном участке деревья угрожают жизни и здоровью граждан, нужно, прежде всего, узнать у администрации поселка, можно ли их спилить, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Дерево может относиться к категории ценных, отметил он.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством – даже некоторые поселки находятся в лесном фонде», — подчеркнул специалист.

Сумма штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями зависит от региона. Например, в Москве речь может идти о штрафе в 4,5 тысячи рублей (ст. 4.19 КоАП Москвы).

Однако юрист предупредил об ответственности и в том случае, если владелец дачи не спилил вовремя «больное» дерево, упавшее, например, на соседскую машину или на соседский дом. Такая ситуация создает угрозу для окружающих.

«Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке», — подчеркнул Петропольский.