Россиянам дали советы по выбору подержанных автомобилей

При выборе автомобиля с пробегом необходимо обратить внимание на состояние основных узлов, стоимость обслуживания и замены деталей, а также изучить ситуацию на вторичном рынке. Об этом заявил «Народным новостям» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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По словам эксперта, уже прошло то время, когда про какую-то марку машины можно было сказать, что она 100% надежна. Сейчас сложно выделить автомобили, которые можно было оценить, исходя из критерия «цена-качество».

«Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. У каждой модели всегда находятся какие-то неудачные версии. Например, «барахлить» стала коробка или вариатор после 50 тыс. пробега, либо проблемы с мотором или электроникой. Сейчас нельзя однозначно сказать, что авто какой-то марки без проблем», - пояснил он.

Исходя из этого, главный редактор журнала «За рулем» призвал потенциальных покупателей обращать внимание не только на стоимость обслуживания автомобиля, но и на состояние основных узлов и цену деталей.

«Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть и на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через 4-5 лет. Кроме того, важен расход топлива», - подчеркнул Максим Кадаков.