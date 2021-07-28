Экономист рассказал, при какой инфляции начнут расти зарплаты

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2021 году ВВП России вырастет до 4,4%. Таким образом фонд улучшил свой предыдущий прогноз, в котором говорилось о 3,8%.

Такая корректировка обусловлена послекризисным отскоком, заявил в беседе с «Московским комсомольцем» доктор экономических наук, профессор Никита Масленников. Он отмечает, что любая экономика растет после подобной встряски.

«Примеры тому – Китай, США, плавно «выруливают» на повышенную траекторию европейцы. По мировым меркам мы здесь середнячки. У американцев ожидается рост на 7 %, китайцы говорят про 6 «с копейками». У нас пониже, но тоже неплохо», – заявил он.

Масленников также отметил, что на 2022 год МВФ прогнозирует замедление экономики России – с 3,8 до 3,1%. По его словам, данный сценарий является вполне ожидаемым, так как экономика после кризиса начинает приходить в норму на той же самой базе, которая предопределяет ее потенциал.

На вопрос, отразится ли на кошельках граждан рост ВВП до 4,4% в этом году, экономист ответил отрицательно. Причина – инфляция выше 6%.

В России ВВП должен быть выше 3-3,5% ежегодно и стабильно при темпах инфляции в 4% и ниже для ощущения плавного роста зарплат, заявил Масленников.

Недавно рейтинговое агентство Moody's Investors Service оценило потери экономики России в связи с последствиями пандемии коронавируса как умеренные.