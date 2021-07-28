Плохой расчет или протест: почему опустели полки в «Пятерочке»

Газета BUSINESS рассказала, что временно опустевшие полки некоторых «Пятерочек» могут быть связаны с «протестом» грузчиков.
Газета обратила внимание на видео, опубликованное водителем фуры. Он утверждал, что грузчики одного из крупных распределительных центров сети массово уволились из-за коронавирусных ограничений.
По его словам, работу терминала парализовало, а водители фур начали бунтовать из-за долгого ожидания у складов.
Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» появились фотографии пустых полок в «Пятерочках».
22 июля в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассказали РБК, что полки опустели из-за жаркой погоды - резко вырос спрос на напитки и некоторые другие продукты.
В компании заверили, что оперативно увеличивают логистические мощности, чтобы обеспечить доступность продуктов.
BUSINESS отмечает, что к 27 июля проблем с поставками и пустующих полок в «Пятерочках» не было.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входит и X5 Group, до этого заявляли о риске сокращения ассортимента.
По мнению АКОРТ, произойти это может из-за реализации законопроекта, возложившего на производителей обязанность по утилизации товаров и упаковки.
В Минприроды ритейлеров призвали «не пугать россиян пустыми полками». В министерстве отметили, что требование об утилизации действует уже четыре года, но именно сейчас его соблюдение начинают «реально контролировать».