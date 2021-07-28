Плохой расчет или протест: почему опустели полки в «Пятерочке»

Газета BUSINESS рассказала, что временно опустевшие полки некоторых «Пятерочек» могут быть связаны с «протестом» грузчиков.

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Газета обратила внимание на видео, опубликованное водителем фуры. Он утверждал, что грузчики одного из крупных распределительных центров сети массово уволились из-за коронавирусных ограничений.

По его словам, работу терминала парализовало, а водители фур начали бунтовать из-за долгого ожидания у складов.

Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» появились фотографии пустых полок в «Пятерочках».

22 июля в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассказали РБК, что полки опустели из-за жаркой погоды - резко вырос спрос на напитки и некоторые другие продукты.

В компании заверили, что оперативно увеличивают логистические мощности, чтобы обеспечить доступность продуктов.

BUSINESS отмечает, что к 27 июля проблем с поставками и пустующих полок в «Пятерочках» не было.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входит и X5 Group, до этого заявляли о риске сокращения ассортимента.

По мнению АКОРТ, произойти это может из-за реализации законопроекта, возложившего на производителей обязанность по утилизации товаров и упаковки.