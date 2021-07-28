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Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников по ₽10 тысяч

Лера Букина
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин объявил о начале выплат по десять тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году», – приводит агентство слова главы государства.

Получат не все: названо условие для получения 10 тысяч рублей на детей

Ранее старт выплат был намечен на 16 августа.

На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог повысили до 23 лет. Родителям школьников необходимо подать заявление онлайн через портал Госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

Законопроект, запрещающий тратить детские пособия на покупку алкоголя и сигарет, внесен в Государственную Думу. Текст документа опубликовали в думской электронной базе данных. Корректировки могут внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Один из предлагаемых механизмов контроля за расходованием средств – перечисление пособия на «социальный электронный счет», транзакции с которого можно будет отслеживать. Такая схема исключает оплату «детскими деньгами» алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых установит правительство РФ, говорится в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, нововведения будут способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

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