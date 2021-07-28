Стремительный рост кредитования без расширения производственных возможностей страны приводит к появлению «пузырей» на рынках. Об этом говорится в документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», опубликованном Центробанком (ЦБ).

Регулятор в росте кредитования, которое не подкреплено расширением производства, видит причину для отрыва стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, разгона инфляции, падения темпов экономического роста и реальных доходов граждан.

ЦБ считает, что стимулирование экономического роста только при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан и бизнеса. Важно наличие привлекательных для инвесторов направлений вложения средств и компаний с прозрачной стратегией и эффективной деятельностью, сказано в документе.

Высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то в районе двух. И уже два года подряд они 15 процентов верстают бюджет с дефицитом. Этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Отсюда инфляция», — отметил Путин.

По словам президента, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры». Он призвал к скоординированным действиям в связи с ростом цен.

Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру - около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция", - сказал Белоусов.

Он добавил, что целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну. Тем не менее годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении.

"И по итогам года мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.

По его словам, чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ключевой драйвер - ускоренный рост инвестиций.

"Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках единого плана [достижения национальных целей] - 3,9%, сейчас выходим на 4,5%. Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%", - пояснил Белоусов.

В 2021 году годовая инфляция в России, согласного базовому сценарию, составит 5,7-6,2 процента, прогнозируется в заявлении Центрального банка, опубликованном на сайте регулятора. При этом в Банке России рассчитывают, что благодаря проводимой денежно-кредитной политике в 2022 году инфляция снизится до 4-4,5 процента и в дальнейшем будет находиться на уровне 4 процентов.

Сейчас, как подчеркивается в сообщении Центробанка, ее уровень выше прогнозируемого. В июне сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен немного снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но остаются высокими. Годовая инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6,5 процента после 6 процентов в мае и, по оценке на 19 июля, остается на том же уровне.

Ситуацию в Банке России связывают с тем, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства сразу в ряде отраслей.

«На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — указывается в сообщении.

При этом инфляционные ожидания населения продолжают расти, уже более полугода они близки к самому высокому за четыре года уровню. Ценовые ожидания предприятий также остаются вблизи многолетних максимумов. Чтобы ограничить риски, связанные с инфляцией, регулятор принял решение увеличить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения.

Государство в условиях пандемии коронавируса недостаточно поддерживало средний класс россиян, считает ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов. По его мнению, из-за этого множество обеспеченных граждан начали беднеть, а стране грозят политические потрясения, если этот процесс продолжится.

Как заявил Кузьминов, в период пандемии у среднего класса пропали источники существования, а государство в это время занималось поддержкой производства. При этом любые инновации в экономике, по его мнению, поддерживаются именно гражданами со средним достатком.

«Переход представителей среднего класса в категорию бедных взрывоопасен с точки зрения политики», — заявил Кузьминов.

Ректор ВШЭ подчеркнул, что пока не видит политических последствий этой тенденции. Но при этом он уверен: ответ на обеднение среднего класса ещё придёт, и с ним «надо что-то делать». Если падение доходов граждан не остановить, то России так и не удастся ускорить экономический рост, а страна застрянет «в пределах 2%», добавил эксперт.

Что происходит со средним классом в мире

Впервые с 1990-х годов ряды мирового среднего класса поредели, сообщали аналитики исследовательского центра Pew Research Center. На фоне пандемии из этой категории выбыли 54 млн человек. Больше всего пострадали страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

С учётом людей с высокими доходами и доходами выше среднего в общей сложности 152 млн человек по всему миру опустились по социально-экономической лестнице. Это чуть больше, чем население России.

При этом число бедных в мире за год выросло на 131 млн человек, а количество людей с низкими доходами — на 21 млн. Большая часть роста бедности пришлась на Южную Азию (в особенности на Индию) и страны Африки к югу от Сахары.

Как в России падают доходы и пенсии

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%, подсчитали в Росстате. Речь идёт о доходах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на уровень инфляции. В конце марта ведомство отчиталось о снижении в феврале размера реальной пенсии на 0,1%. Это произошло впервые с конца 2018 года.

В начале 2021 года падение доходов граждан ускорилось. В январе — марте они сократились на 3,6% в годовом выражении после снижения на 0,9% в октябре — декабре 2020-го, показали данные Росстата. Пенсии россиян также продолжили снижение: в марте они сократились на 0,2% в годовом выражении.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, то же самое наблюдается во всём мире и является следствием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, власти рассчитывают остановить падение доходов граждан за несколько месяцев, к концу 2021 года.

Больше магазинов для бедных

Аналитики предупреждают, что на фоне падения доходов россиян практически все магазины для людей со средним достатком в России могут в ближайшее время закрыться. Из-за сильной разницы в доходах бизнесу выгодно работать либо на состоятельных покупателей, либо на самых бедных.

По данным агентства InfoLine, в 2021 году уже почти 20% россиян живут за чертой бедности, им не хватает денег даже на самое необходимое. На этом фоне более востребованными становятся магазины с низкими ценами и небольшим выбором товаров. В частности, в 2020 году сеть дискаунтеров «Светофор» стала самой быстрорастущей из крупнейших ретейлеров. По оценке InfoLine, её выручка выросла на 38,8%, до 188,7 млрд рублей. Кроме того, ретейлер стал вторым по приросту торговой площади, обогнав «Магнит».