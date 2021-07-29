Олимпиада-2020: какие акции нужно включить в инвестпортфель болельщика

Акции каких компаний следует включить в инвестиционный портфель «олимпийского болельщика», рассказала «Известиям» финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

Фото: Reuters Reuters

Прежде всего она рекомендует рассмотреть компании, выпускающие спортивную продукцию. Речь, в частности, идет об Adidas, Puma, Nike. Сейчас наблюдается тренд на здоровый образ жизни, и компании в этой сфере «очень неплохо себя чувствуют», пояснила Смирнова.

Видео дня

Вместе с тем она советует проверять отчетность компаний, чтобы установить самую оптимальную точку входа.

Эксперт также отметила популярность стриминговых сервисов, которые ведут эфир с места событий. Однако Смирнова обратила внимание на то, что в этой среде первенство может меняться.

«Безусловно, спорт — это еще и индустрия онлайн-трансляций, так что портфель болельщика также логично мог бы включать компании стримингового сервиса. Это, например, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix, AT&T. Желательно не делать ставку лишь на одну компанию, так как лидерство в этом секторе весьма зыбко. Идеально смотреть на компании, для которых стриминг не единственный бизнес», — отметила эксперт.

Специалист также указала на популярность «направлений будущего»: видеоигр и киберспорта. Она советует приобретать акции таких компаний через биржевые фонды (на российском рынке - фонд от Finex FXES, за рубежом - VanEck Vectors Video Gaming & eSports ETF). Следует изучить состав индекса на киберспорт и видеогейминг MVIS Global Video Gaming & eSports Index и выбирать компании из его состава: компании направления полупроводников (NVIDIA, AMD), а также сами компании игрового контента (Tencent, Nintendo, Activizion Blizzard) и иных отраслей.