ЦБ предупредил о начавшейся «охоте» финансовых пирамид в соцсетях

Организаторы финансовых пирамид стали чаще продвигать свои проекты через соцсети, не используя сайта для того, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания. Об этом, как пишет «Прайм», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Они создают контент, который живет очень недолго («Предложение действует не более 24 часов»), и распространяют его исключительно через социальные сети — например, делают Live в Инстаграме», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в социальных сетях аферисты выглядят успешными людьми, свободными от обязательств. Так, они публикуют снимки, на которых изображены люди, катающиеся на кабриолетах, отдыхающие на пляжах вопреки карантину. Они придерживаются принципа: «Хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит». Ситуация осложняется тем, что с мошенниками невозможно связаться «вживую», указал Лях.

Что касается мошеннических организаций с зарегистрированным юрлицом, то зачастую аферисты указывают в качестве места «прописки» иностранное государство, в частности, ЮАР и Новую Зеландию. Мошенники это делают для демонстрации своей легальности, а также для защиты себя от правоохранительных органов и Центробанка.

Лях пояснил, что в случае с онлайн-проектом организаторы пытаются внушить, что проект не стоит на месте и присутствует в интернет-пространстве.