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«Придётся платить»: в сети обсудили присуждение $5 млрд экс-структуре ЮКОСА от РФ

Анна Безрукова
1 час назад

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы компаний ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl — компенсацию от России в размере $5 млрд и в том числе — проценты и судебные издержки. Многие читатели портала «Рамблер» уверены, что России придется выплатить эту сумму.

«То, что по всем искам акционеров Юкоса придется платить - сомнений нет. Потому что расследование арбитражного суда в Стокгольме показало - банкротство Юкоса было проведено искусственно... Других выводов ни один иной суд не сделал...», - написал «nu nu».

«Можно апелляцию подать. Но в итоге выйдет еще дороже...», - предположил пользователь с ником «Геленджикский дворец Непутина».

«А скоро ещё 60 млрд. долларов отсудят. И плевали они на наши законы и конституцию. Имущество то будут отжимать у России по всему миру. Так что наши хотелки (платить или не платить) никого не волнуют. Ну не признаем мы решение суда, и что??? Имущество то отожмут за пределами России», - выразила свое мнение Светлана Войткова.

Следует заметить, что к настоящему моменту подтверждения соответствующего решения суда в Гааге с российской стороны не поступало.

Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд

При этом международный арбитраж, как правило, не объявляет результаты администрируемых им арбитражных разбирательств. Кроме этого, о победе компании Yukos Capital Sarl в суде сообщило профильное издание Global Arbitration Review.

Личный счет,Видео,ЮКОС,
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