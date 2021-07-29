«А скоро ещё 60 млрд. долларов отсудят. И плевали они на наши законы и конституцию. Имущество то будут отжимать у России по всему миру. Так что наши хотелки (платить или не платить) никого не волнуют. Ну не признаем мы решение суда, и что??? Имущество то отожмут за пределами России», - выразила свое мнение Светлана Войткова.