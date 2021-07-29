Росстат заявил о снижении пенсий

Средняя сумма назначенных пенсий в июне составила 15 822 рублей, следует из данных Росстата. В сравнении с июнем 2020 года повышение составило 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии стали меньше.

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В январе 2021 года реальный размер средней пенсии вырос на 0,4% по сравнению с январем прошлого года, после чего началось снижение. Так, в феврале 2021 года он сократился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне - 0,8%.

Как стало известно, пенсионные накопления граждан в НПФ к середине года составили 3 трлн рублей, что является рекордом. Вместе с тем число застрахованных лиц, которые формируют пенсию в НПФ, постепенно уменьшается за счет естественных причин и переходов в Пенсионный фонд России.