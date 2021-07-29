Эксперты предупредили о росте цен на смартфоны с осени

Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, что из-за дефицита микросхем смартфоны в 2021 году могут подорожать еще как минимум на десять процентов.

Фото: ТАСС ТАСС

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что в этом году смартфоны уже подорожали на 35 процентов. По его мнению, роста еще на десять процентов стоит ждать к осени.

Муртазин считает, что на рост цен также повлиял дисбаланс спроса и предложения, возникший из-за неверных прогнозов производителей: они рассчитывали, что рынок просядет.

Глава факультета робототехники университета «Синергия» Андрей Волостнов заявил, что спрос на микросхемы для мобильной техники превышает предложение на 10-30 процентов. Крупные производители смартфонов ждут чипы по четыре-пять месяцев.

Волостнов предположил, что цены на продукцию Apple, Samsung и Huawei вырастут на пять - восемь процентов.

Глобальный дефицит микросхем начался в 2020-м и продолжился в 2021 году. Немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем. Автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

Глава GS Nanotech Олег Ким рассказывал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.