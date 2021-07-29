Депутат Госдумы перечислил причины снижения пенсий

Росстат сообщил, что средний размер назначенных пенсий в июне составил 15 822 рублей. В сравнении с июнем 2020 года прибавка составила 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились.

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Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы Ярослав Нилов в эфире «Общественной службы новостей» объяснил, почему возникла такая ситуация.

По его словам, после 2018 года в России наблюдается переходный период, в законе заложены коэффициенты, на которые страховая пенсия повышается каждый год 1 января. Нилов обратил внимание на ежегодное снижение данных коэффициентов. Это и является причиной, по которой пенсии меньше, чем в начале года, подчеркнул он. Кроме того, он указал и на смертность пожилых россиян от коронавируса. Они, по словам Нилова, заработали свою пенсию еще в советское время, в итоге она была немного больше, чем та, которую назначают гражданам в настоящее время.

Другой фактор - выход на пенсию тех, кто имеет льготный формат выхода на пенсию на фоне пенсионной реформы и переходного периода, подчеркнул Нилов.

«Раньше достижение пенсионного возраста имело общий порядок для граждан – это 60-65 лет. Соответственно человеку, который выходит раньше данных параметров, не назначается накопительная пенсия. Она будет назначаться позже, когда он достигнет соответствующего закону возраста. Пенсия тогда у них будет выше, чем они получают сейчас», – отметил он.

Нилов отметил и то, что в России растет число тех, кому назначается пенсия по инвалидности. При этом ее размер невысок.

«Конечно, при расчете среднего размера пенсии это также может влиять», – заявил он.