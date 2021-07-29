Россиянка оценила отдых в Греции за 44 тысячи рублей

Российская туристка назвала отличным отдых на Крите, заметив, что ей удалось приобрести 14-дневный тур за 44 тысячи рублей. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Тамары, для отдыха она выбрала Ираклион, тур предполагал только завтраки в отеле. При этом номер был с кухней.

«С визой в Грецию проблем не возникло: документы в посольство подавали через агентство, а вот на биометрию пришлось сьездить. Тур на базе завтраков нам обошелся в 43 700 рублей на 14 дней. По прибытии оплачиваете в отеле туристический налог — 0,5 евро в день», - рассказала она.

При этом, по словам туристки, завтраки в отеле были «порясающими», а обеды и ужины они готовили сами.

«Часто перекусывали во время прогулок, в основном салатами или греческим фастфудом. Мы покупали свежайшие овощи, морепродукты, сыры, хлеб и оливковое масло и отлично, за совсем небольшие деньги, питались, как в лучших ресторанах Москвы. А вина? Такого дешевого и вкусного вина я не покупала еще никогда», - похвасталась она.

При этом женщина отметила, что пляж был на второй линии, муниципальный, и стоил 2-8 евро в зависимости от набора услуг и количества дней, а с погодой ей очень повезло.

Омрачило отдых то, что соседний отель находится очень близко, слышимость была очень высокой. Россиянке несколько дней пришлось терпеть шум и смех от отдыхающей рядом компании. Также туристку удивило то, что кондиционер в номере был платным – 8 евро за сутки.