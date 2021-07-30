Эксперт: Пенсионеры имеют право не платить ряд налогов

В России предусмотрены некоторые налоговые льготы для улучшения материального положения пенсионеров. Так, их освободили от уплаты налогов, связанных с доходом и имуществом, сообщил агентству «Прайм» эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

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Многие пенсионеры вынуждены продолжать трудовую деятельность для сохранения прежнего уровня жизни. Специалист пояснил, что пенсии, пособия, стипендии и другие аналогичные выплаты обычно налогом не облагаются. Однако из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

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«Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», — указал Биезбардис.

По ряду оснований работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по иным необходимо заявлять получение средств - или через налоговую декларацию, или через работодателя. Во втором случае налог, который удерживается работодателем, уменьшат. Ждать рассмотрения декларации будет не нужно, подчеркнул эксперт.

Биезбардис также сообщил, что в ряде регионов действуют льготы по транспортному налогу. Сумма льготы по этому налогу, как отметил специалист, у всех разная. Также на размер льготы влияет мощность транспортного средства и место его производства.

Кроме того, с 2017 года для пенсионеров существует льгота по земельному налогу, указал специалист. По всей России данный налог не взимается с участка с площадью до шести соток, однако стоит учесть, что регионы могут увеличить попадающую под льготы площадь владений. Льгота по этому налогу доступна и предпенсионерам – лицам, которым осталось меньше 5 лет до достижения пенсионного возраста.

Также пенсионер может сэкономить и на налоге на имущество физлиц. Уплата не требуется с любого одного объекта недвижимости каждого из следующих видов: квартира (ее часть, комната), жилой дом (его часть); помещение/сооружение (используемые в профессиональных творческих целях); гараж (машиноместо); хозяйственное строение/сооружение.

Добровольную пенсию также не облагают налогом, если она сформирована за счет работника и его работодателя, подчеркнул Биезбардис.