Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Работу платежной системы Samsung Pay в России могут запретить из-за обвинений в незаконном использовании технологий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Фото: Reuters Reuters

Суд удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. В иске шла речь об использовании запатентованного изобретения без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»).

Видео дня

В патенте 2686003 идет речь об изобретении «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на патент была подана в России в декабре 2013 года. Суд, основываясь на выводах экспертов, пришел к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии «Сквин СА».

«Коммерсант» отмечает, что решение суда фактически запрещает работу Samsung Pay в России, а также ввоз в страну устройств с поддержкой этого сервиса. У ответчика есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение.

В Samsung Electronics газете рассказали, что изучают документы и пока не планируют что-либо менять в своей работе. «Коммерсант» не смог связаться со «Сквин СА» и найти о компании какую-либо информацию.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин заявил, что у Samsung есть три варианта действий: оспорить решение в вышестоящем суде, оспорить сам патент, проверив его на отсутствие новизны, или выкупить лицензию у истца.

Замглавы комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что патент нужно оспаривать. По его мнению, шансы, что Роспатент признает качественным патент истца, «не превышают один процент».

По данным главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, в Samsung действительно планируют оспорить патент. По его словам, если решение суда все же вступит в силу, Samsung не придется прекращать продажу устройств - только прекратить предустановку сервиса.

Юрист Александра Курдюмова отметила, что сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой, пока патент «Сквин СА» действует, их технологии обладают общими признаками.

Samsung Pay появился в смартфонах в августе 2015 года (в России - через год). К марту 2021-го доля сервиса на российском рынке составила 17 процентов (у Google Pay - 32 процента, у Apple Pay - 30 процентов).