Взлетели цены на самую дешевую мобильную связь

Средний минимальный тариф на мобильную связь резко подорожал в России за первые шесть месяцев 2021 года до 326 рублей в месяц, подсчитали аналитики. Рост составил 16%. Такую тенденцию связали с постепенным восстановлением доходов россиян, которое позволяет операторам больше не делать услуги доступнее. В компаниях утверждают, что вместе с ценой растёт и количество предоставляемых опций.

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Тарифы на мобильную связь в России изучили аналитики Content Review, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

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По данным экспертов, самая доступная связь представлена в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Магаданской и Сахалинской областях. Вернуться в топ-5 столице позволил рост номинальной заработной платы горожан.

Дороже всего за сотовую связь приходится платить жителям северокавказских регионов: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В 2020 году операторы старались сделать тарифные линейки доступнее на фоне падения реальных доходов россиян. С начала 2021-го компании стали выравнивать стоимость связи. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, только два федеральных оператора — МТС и Tele2 — находятся в состоянии ценовой войны, предлагая в большинстве регионов самые низкие тарифы с минимальным наполнением.

В МТС изменения на рынке связали с увеличением доли пакетных тарифов и потребления трафика в России. Представитель оператора отметил, что абоненты стали выбирать «тарифы с более объёмными пакетами», а средний чек растёт из-за роста пользования различными сервисами.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что к увеличению цен приводит модернизация инфраструктуры при помощи зарубежного оборудования, которое росло в цене вместе с курсом рубля. В свою очередь, в «Мегафоне» убеждены, что минимальные пакетные тарифы не отражают полной картины.

Основная конкуренция наблюдается в среднем ценовом диапазоне, тарифы в котором включают большее количество минут и интернет-трафика. При этом в среднем и высоком сегментах рост в первом полугодии оказался минимальным, а в целом по рынку увеличение не превысило 5%, добавил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.