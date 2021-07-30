Туристический кешбэк: россияне бросились покупать круизы

Продажи круизов увеличились в несколько раз в ходе третьего этапа программы туристического кешбэка, при этом туры не были столь популярны, сообщили «Российской газете» представители турбизнеса.

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Денис Крейцберг, директор компании-агрегатора «Круиз.онлайн», отметил шестикратный рост числа бронирования круизов за первое полугодие по отношению к 2020 году. Как отмечается, туристы стали меньше опасаться антиковидных ограничений на круизах. Цены на осенние плавания не такие высокие, как летом. Кроме того, кешбэк является драйвером спроса.

Наибольшая доля тех, кто покупает круизы, - туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Казани. Востребованы плавания по городам Золотого кольца, из Москвы до Казани или Нижнего Новгорода. Также отмечается, что осенью повышается спрос на южные направления до Астрахани и круизы по Черному морю. Покупка туров для туристов является более рискованной, чем бронирование круизов.

Что касается сухопутных туров, то там доля реализованных туров с кешбэком составила лишь 8% в общем объеме, что является не столь значительным показателем, отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. На втором этапе программы, который действовал весной, доля туров с кешбэком достигала 25%.

«Туристы не готовы планировать поездки на полгода вперед, так как можно попасть под локдауны, запреты, справки и отмены рейсов», – указал Ромашкин.