Туристов в горящей Турции не будут переселять бесплатно

Глава ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что в Турции отдыхающих не будут бесплатно переселять в новые отели, даже если туристы лишились комфортного отдыха из-за дыма и гари. Об этом пишут «Известия».

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Осауленко объяснил, что бесплатно получить другой отель или отказаться от тура без штрафов можно будет только в том случае, если Турция объявит режим ЧС из-за пожаров.

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«На сегодня власти об этом не заявляют, юридических оснований нет, и мы пока не получили ни одной жалобы от российских путешественников», - заявил он.

Глава «Турпомощи» добавил, что туроператор, у которого есть доступные отели со свободными номерами, может пойти навстречу клиенту.

«С другой стороны, сейчас пик сезона, все везде забито, поэтому вероятность решения проблемы резко снижается», - подчеркнул он.

Россиянка Елена, попавшая в центр задымления, рассказала «Известиям», что просила гидов сменить отель. Ей сообщили, что сделать это можно только за дополнительную плату, так как пожар локализован и «опасности для туристов нет».

Елена вместе с мужем и трехлетней дочкой отдыхает в районе Эвренсеки (курорты Сиде и Манавгат).

«Вчера с 12:30 наблюдали, как огонь охватывает горизонт. Пожар тушили весь день при помощи вертолетов и самолета, которые набирали воду в море буквально на пляже нашего отеля», - рассказала она.

По ее словам, с пожаром справиться удалось, но ситуация с задымлением стала хуже.

«Дышать тяжело, небо в гари. Кроме того, со вчерашнего дня, часов с трех, в отелях электричество добывается из генераторов, вся округа тарахтит», - отметила она.

В Tez Tour «Известиям» рассказали, что массовой отмены туров россиянами пока нет, как и снижения спроса. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристы начали аннулировать путевки в Сиде.

Лесные пожары, охватившие Турцию в середине месяца, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать, позже ее опровергли.

Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 120 пострадали.