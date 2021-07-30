Россияне потратили на ипотеку почти 1 трлн рублей

За первое полугодие россияне взяли ипотечных кредитов на общую сумму 959 млрд рублей. Программами с госучастием воспользовались 292 тысячи семей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года».

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Соответствующее исследование подготовил Аналитический центр ДОМ.РФ совместно с компанией Frank RG. Эксперты отметили, что из общего количества выданных ипотечных ссуд 209 тысяч пришлись на льготную программу на новостройки, ещё 83 тысячи — на семейную ипотеку.

В свою очередь 73 тысячи семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ссуды в связи с рождением третьего и последующего ребёнка. За весь прошлый год в России по семейной ипотеке выдали 78,8 тысячи кредитов на общую сумму 214,9 млрд рублей, по льготной программе на новостройки — 345,6 тысячи на 1 трлн рублей.

Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года банки выдали 79% от всего объёма предоставленных ипотечных кредитов по госпрограммам за 2020-й. В ДОМ.РФ также отметили важность действующих в стране льгот для уменьшения переплаты по типовому ипотечному кредиту для семей, проживающих за пределами столичных регионов.

Так, родители с одним ребёнком, взявшие кредит по семейной ипотеке с использованием материнского капитала, смогут сэкономить на процентных выплатах около 8 тысяч рублей в месяц. По подсчётам аналитиков, ежемесячный платёж по такому кредиту с помощью маткапитала в среднем снизится с 20,2 до 12,3 тысячи рублей. Общая же сумма переплаты снизится на 1,4 млн рублей, ещё более полумиллиона (560 тысяч) вернётся в виде налоговых вычетов.