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Минздрав предложил повысить компенсацию за осложнения от вакцинации

Лера Букина
41 минуту назад

Единовременное пособие гражданам, которые столкнулись с осложнениями после прививки, предложили увеличить. С такой инициативой выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РБК.

Выплаты за осложнения от вакцинации предложили повысить
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. С 2000 года сумму не индексировали и не пересматривали.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — приводит издание слова Мурашко из письма депутату Госдумы Федоту Тумусову.

Выплата полагается россиянам, ставшим инвалидами вследствие прививки. Тумусов ранее обращался в письменной форме к Минздраву с предложением ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от коронавируса на 10 млн рублей.

В ответе говорится, что граждане, которые столкнулись с осложнениями после вакцинации, могут рассчитывать на получение единовременных пособий, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки членам семьи погибшего выплатят 30 тысяч рублей, указали в Минздраве. Также в документе отмечается, что вопрос компенсации в случае осложнений от прививки полностью урегулирован с юридической точки зрения.

С 1 октября в Санкт-Петербурге вакцинация от коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников будет обязательным условием работы для компаний некоторых сфер, в том числе общепита. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Личный счет,Михаил Мурашко,Федот Тумусов,Минздрав РФ,Госдума,
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