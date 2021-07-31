Татьяна Бакальчук: учительница, ставшая одной из самых богатых женщин России

Не успел пройти год после запуска продаж Wildberries на Украине, как президент страны Владимир Зеленский ввел санкции против российского онлайн-ретейлера и его основательницы Татьяны Бакальчук, одной из богатейших женщин России. Ограничения включают в себя блокировку активов и меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. Такие же санкции ввели против супруга владелицы Wildberries Владислава Бакальчука, IТ-директора компании Андрея Ревяшко и руководителя товарной категории «Книги» Алексея Кузменко.

Фото: ТАСС ТАСС

О пути Татьяны Бакальчук к успеху, ее состоянии, работе в кризис и долговой нагрузке Wildberries - в материале «Рамблера».

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Начало карьеры и взлет

Бывшая преподавательница английского языка, будучи в декретном отпуске в 2004 году, решила запустить онлайн-магазин, а уже к 2019 году стала феноменом, завоевав титул богатейшей женщины России. С состоянием в $1,4 млрд ей удалось обогнать бессменного лидера составляемого Forbes рейтинга богатейших женщин страны, вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину. За год состояние Бакальчук увеличилось на $400 млн. Оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей, по отношению к 2019 году. Forbes оценивает состояние Бакальчук в $13 млрд.

По данным ФНС, выручка компании в 2020 году составила 169,8 млрд рублей, чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Примечательно, что когда Бакальчук решилась на открытие своего дела, ее супруг уже был опытным предпринимателем. По данным СМИ, сайт интернет-магазина Wildberries создала принадлежащая ему компания. Сперва там перепродавалась одежда и обувь из немецких каталогов, что было весьма востребовано в начале 2000-х. Благодаря единой наценке для покупателей со всей страны и отказу от предоплаты Бакальчук смогла расширить и развить свой бизнес быстрее. После этого у нее появились первые подчиненные: младшая сестра, сотрудница Владислава Бакальчука, отец и тетя. Один из собеседников The Bell рассказал о том, что семья изначально продавала одежду в секонд-хенде в ТЦ «Динамит» в районе Выхино-Жулебино. Бизнес-партнером Бакальчуков стал Сергей Ануфриев, который работал в этом же ТЦ в фитнес-клубе Universal Gym. Также выяснилось, что одной из первых компаний, с которой онлайн-магазин начал работать в качестве поставщика товаров, стал Adidas. Вещи выставили со скидкой 45–50% к стоимости в фирменных магазинах бренда, отмечали источники издания. Как отмечается, прийти к успеху Wildberries помогли два ключевых решения – бесплатная доставка, которой на рынке до тех пор не было, и максимально быстрое появление в стране пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. Помогла и существенная доля поставок компании в регионы.

Больше года назад в интервью Forbes Woman Бакальчук призналась, что если бы была одна, то Wildberries мог бы стать историей, когда хорошая идея на определенном этапе продается какому-нибудь фонду. Благодаря ее супругу этого не произошло.

«Он по образованию физик-математик со всеми вытекающими следствиями. Владислав недавно признался: то, что мы можем стать лидирующей компанией на рынке, он просчитал еще в 2006 году», – поделилась она.

Первый собственный склад под Москвой у Wildberries появился в 2016 году. Компания выкупила у ООО «М2-Подольск» 25 га земли в индустриальном парке «Коледино» в Подольском районе за 375 млн рублей, свидетельствуют данные Knight Frank. Строительство склада площадью 135 тысяч кв. м обошлось в 3,5 млрд рублей. В августе 2019 года склад увеличили. Это потребовало еще 12,5 млрд рублей.

Как пандемия повлияла на деятельность компании

По данным Forbes, в период экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса Wildberries смогла трудоустроить 15 000 человек: 7500 — в распределительные центры, 5500 — в курьерскую службу, 1500 — в пункты выдачи заказов и около 500 человек — в иные подразделения компании. По состоянию на конец мая в Wildberries числились 53 000 постоянных и временных сотрудников.

Задолженность Wildberries

В базе СПАРК можно найти первые данные о долгах и займах Wildberries только за 2014 год: 2,5 млрд рублей с собственным оборотным капиталом в 1,5 млрд. Спустя два года оборотный капитал увеличился до 3,3 млрд, к 2018-му — до 4,7 млрд, а по итогам 2019 года достиг 17,7 млрд рублей. По данным СМИ, основным кредитором Wildberries является банк ВТБ. Однако компания активно прибегает к кредитам и в других банках.

Согласно отчетности ООО «Вайлдберриз» 2015–2019 годов, операционная деятельность компании финансировалась в основном за счет кредиторской задолженности, то есть за счет поставщиков товаров. В 2015 году этот показатель оценивался в 8 млрд рублей и после этого каждый год рос до 11, 14, 20 млрд рублей.

Необходимость брать кредиты в 2019 году могла быть обусловлена строительством новых складов. После того, как открылся склад в Коледино в 2019 году, показатель «основные средства» вырос до 6,2 млрд рублей против 3,1 млрд рублей годом ранее и против 1 млрд в предыдущие годы. По данным источников СМИ, в 2019 году EBITDA Wildberries могла достигнуть 5–6 млрд рублей. В маркетплейсе заявили журналистам, что компания прибегает к краткосрочным займам, в этой связи в течение года должна их погашать, после чего, если необходимо, получать снова.

В феврале 2021 года гендиректор крупнейшего в России онлайн-ритейлера стала владельцем 100% долей в ООО «Банк Стандарт-кредит», следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Планы онлайн-ретейлера

Татьяна Бакальчук недавно заявила, что ее компания обсуждает с рядом банков создание совместного финтех-продукта.

Также в июне 2020 года Татьяна Бакальчук обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь поддержать новый проект – создание технопарков для бизнеса с полной инфраструктурой для малого и среднего бизнеса (цеха, шоурумы, склады, логистика и прочее). Стоимость каждого из них может составлять от 2,5 до 7,5 млрд рублей.

Факты из жизни основательницы маркетплейса

Первый ребенок у Татьяны Бакальчук родился в 2004 году. В 2021 году стало известно о появлении пятого ребенка в семье.

Бакальчук не является активным пользователем социальных сетей. Кроме того, основательница онлайн-ретейлера и ее супруг редко посещают отраслевые мероприятия. Также она не участвует в профильных для рынка мероприятиях.