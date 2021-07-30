Россиянам ограничат выдачу кредитов

Центробанк России во второй раз за год ужесточит требования для банков к выдаче необеспеченных кредитов для закредитованных россиян.

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С 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях.

В сообщении на сайте ЦБ РФ отмечается, что решение принято в целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения.

Ужесточение регулирования произойдет по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

По мнению регулятора, повышенные надбавки сделают такие кредиты менее рентабельным для банков. При калибровке надбавок и оценке регуляторного на банки ЦБ учел ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК на фоне повышения ключевой ставки.

В мае 2021 года задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне — выросла на 2%. При этом наибольшие темпы роста кредитования наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. При этом стандарты кредитования ослабляются. Среднее значение показателя долговой нагрузки по потребительским кредитам за второй квартал выросло на 4 процентных пункта и достигло 61,1%.