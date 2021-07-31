Пандемия COVID-19: россияне приобрели три полезные финансовые привычки

Пандемия коронавируса привела к тому, что россияне стали разумнее подходить к тратам, задумались о смене нелюбимой работы и стали понимать, что попросить друзей о помощи не стыдно. Какие полезные привычки привил COVID-19, разбиралась на страницах «Ведомостей» финансовый журналист Александра Краснова.

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«Способности россиян грамотно распоряжаться деньгами планомерно росли с середины двухтысячных годов ( ) Пандемия же для всех стала тем самым знаком вселенной, что пора начать заботиться о своей финансовой стабильности самостоятельно. 73% населения в 2020 г. задумались о необходимости накоплений, более трети начали откладывать небольшие суммы. Самые смелые даже стали инвестировать в фондовый рынок», - отметила она.

Также, по словам Красновой, весенний локдаун 2020 год показал как работникам, так и работодателям в России, что вполне возможно не приезжать в офис и эффективность выполнения задач от этого не падает.

«Раз сидеть в офисе стало не обязательно, то и жить в больших городах – тоже. Более 12% населения РФ с введения режима самоизоляции сменило место постоянного пребывания, причем в городах-миллионниках этот показатель составляет 19%», - заметила эксперт.

При этом, по словам автора статьи, «удаленка обнажила всю суть работы» и некоторым людям стало понятно, что они делают в жизни что-то не то. В свою очередь компании задумались о том, стоит ли рисковать жизнью сотрудников и как остановить отток кадров.

Пандемия принесла и еще одну важную привычку: умение рассказывать о своих проблемах и просить о помощи.

«Осознание обществом мысли, что неудачи – это нормально, делает его более свободным, а людей – более счастливыми», - отмечает эксперт.