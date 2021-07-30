Минтруд подготовил новый порядок регистрации безработных

Минтруд РФ подготовил проект постановления о порядке регистрации бюезработных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы», — цитирует проект РИА «Новости».

Новый порядок предусматривает, в частности, разделение обратившихся за помощью в поиске работы граждан на потоки, в зависимости от их мотивации. Это позволит сделать помощь более индивидуальной.

Вступать в силу новый порядок работы будет поэтапно, начиная со дня публикации постановления (в нескольких пилотных регионах). В Московской, Тюменской областях и Пермском крае документ начнет работать с 1 ноября этого года. Последней под его действие попадет Москва (1 января 2023 года).