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Минтруд подготовил новый порядок регистрации безработных

Ura.Ru
45 минут назад

Минтруд РФ подготовил проект постановления о порядке регистрации бюезработных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд подготовил новый порядок регистрации безработных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы», — цитирует проект РИА «Новости».

Новый порядок предусматривает, в частности, разделение обратившихся за помощью в поиске работы граждан на потоки, в зависимости от их мотивации. Это позволит сделать помощь более индивидуальной.

Вступать в силу новый порядок работы будет поэтапно, начиная со дня публикации постановления (в нескольких пилотных регионах). В Московской, Тюменской областях и Пермском крае документ начнет работать с 1 ноября этого года. Последней под его действие попадет Москва (1 января 2023 года).

Ранее Минтруд предложил выплачивать гражданам, переезжающим в другие регионы с целью трудоустройства пособия. Власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице, пишет RT.

Личный счет,Минтруд,Правительство Москвы,РИА Новости,
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