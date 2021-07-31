Минтруд изменит порядок регистрации безработных

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления Правительства о порядке регистрации безработных граждан, регистрации россиян для поиска подходящей работы и требованиях к её подбору. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о создании Единой цифровой платформы занятости . Документ, в частности, предусматривает, что службы занятости будут максимально использовать электронный формат взаимодействия с соискателями наряду с очным приёмом граждан. Для региональных отделений служб занятости введут единые стандарты работы, а искать вакансии люди смогут на едином портале на основе действующего сайта «Работа в России».

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Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, портала госуслуг, путём личного посещения органов служб занятости. Также документ предполагает разделение потоков граждан, обратившихся за такой помощью, в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на признание безработными).

Согласно документу, подбор работы зарегистрированным гражданам и безработным осуществляется исходя из сведений о вакансиях, содержащихся на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Предлагать работу, где зарплата будет ниже среднего заработка по последнему месту работы, нельзя. Для тех, чей средний заработок превышал величину прожиточного минимума в регионе, подходящей не может считаться работа, где предлагаемый заработок ниже этой величины.