Минтруд изменит порядок регистрации безработных

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления Правительства о порядке регистрации безработных граждан, регистрации россиян для поиска подходящей работы и требованиях к её подбору. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о создании Единой цифровой платформы занятости . Документ, в частности, предусматривает, что службы занятости будут максимально использовать электронный формат взаимодействия с соискателями наряду с очным приёмом граждан. Для региональных отделений служб занятости введут единые стандарты работы, а искать вакансии люди смогут на едином портале на основе действующего сайта «Работа в России».
Проект предусматривает порядок подачи гражданином заявления о предоставлении помощи в поиске подходящей работы в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, портала госуслуг, путём личного посещения органов служб занятости. Также документ предполагает разделение потоков граждан, обратившихся за такой помощью, в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на признание безработными).
Предлагать работу, где зарплата будет ниже среднего заработка по последнему месту работы, нельзя. Для тех, чей средний заработок превышал величину прожиточного минимума в регионе, подходящей не может считаться работа, где предлагаемый заработок ниже этой величины.
Региональные службы занятости перестанут использовать свои информационные системы (кроме региональных порталов госуслуг) для реализации положений документа. В Калужской, Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае такая норма начнёт действовать со дня вступления в силу постановления, а во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге — с 1 ноября 2021 года. В Москве она вступит в силу с 1 января 2023 года, а в остальных регионах — с 1 января 2022 года.