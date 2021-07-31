За расходы на спорт можно будет получить налоговый вычет

Наталья Смирнова? финансовый аналитик: «Вычет на спорт будет входить в статью 219 Налогового кодекса РФ, будет применяться наряду с вычетом в размере расходов на образование, кроме детей, на лечение, кроме дорогостоящего, и на пенсионные страховые программы. Если у человека в течение одного налогового периода были расходы, то это все ограничено суммой в 120 тысяч. И если это были расходы довольно крупные, то на все не хватит. Есть риски, что будет расходы на спорт, не будет — это уже ни на что не повлияет. А для тех у кого был ранее недобор по этому вычету, в принципе, вариант неплохой. Можно будет получить через ЛКН, соответственно, подать декларацию, нужно будет приложить документы, подтверрждающие факт спортивных расходов. Договор со спортивным клубом и платежку, что вы это оплачивали. Или то же самое в пользу ребенка, но тогда нужно будет приложить еще и документы, что это ваш ребенок — свидетельство о рождении. Либо свидетельство о браке, если это было в пользу супруга. В принципе, это процедура достаточно простая. У нас срок давности подачи документы на вычет — это три года. Если лень это делать каждый год, то можно делать это сразу за три года. И налоговая возвращает деньги сразу за три года вам на счет. А это уже неплохо, если вы выбираете налоговые вычеты по максимуму, то получаете 15 600, это уже неплохая сумма.Тема неплохая, я считаю, спросом пользоваться будет».