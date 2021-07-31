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Безос перестал быть богатейшим в мире человеком

Lenta.ru
26 минут назад

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим в мире человеком, потеряв лидерство в рейтинге наиболее состоятельных людей. Соответствующие изменения появились в списке Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Безос перестал быть богатейшим в мире человеком
Фото: Joshua Roberts / ReutersJoshua Roberts / Reuters

На данный момент состояние Безоса оценивается в 192,4 миллиарда долларов: за день оно уменьшилось на 6,76 процента или 13,9 миллиарда долларов. Лидером рейтинга богатейших людей мира стал владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По версии Forbes, его состояние достигает 192,9 миллиарда долларов.

Третье место списка занимает глава SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск. За сутки его состояние выросло на 2,2 миллиарда долларов и достигло 179,4 миллиарда долларов.

Состояние Безоса сократилось из-за падения акций Amazon. Они подешевели на 7,56 процента до 3,3 тысячи долларов за бумагу после того, как компания представила отчетность за второй квартал 2021 года. Оказалось, что Amazon впервые за последние три года не реализовал прогнозы аналитиков по роcту выручки.

Ранее Amazon получил рекордный штраф в Европе за нарушения при обработке персональных данных пользователей. Претензии вызваны показом клиентам компании релевантной рекламы. Предполагается, что Amazon могли наказать на сумму до 20 миллионов евро.

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