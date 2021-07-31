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Россиян предостерегли от опасности пассивного дохода

Газета.Ruиещё 2
11 минут назад

Легкомысленное отношение к пассивному доходу может привести к финансовым потерям и чтобы не остаться ни с чем, следует мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Россиян предостерегли об опасности пассивного дохода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пассивный доход требует внимания, финансовых знаний и времени. Личный контроль необходим, даже если за владельца капитала это делает профессиональный управляющий активами. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что изменения рыночной конъюнктуры не должны влиять на портфель. Например, Банк России давно предупреждал о вероятности повышения ключевой ставки ЦБ.

"Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля", - сказал аналитик.

Ранее эксперт "Россельхозбанка" по работе на рынках капитала Наталья Смирнова рассказала, какие инвестиции позволят не работать после 40 лет.

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