Россиян предостерегли об опасности пассивного дохода

Легкомысленное отношение к пассивному доходу может привести к финансовым потерям и чтобы не остаться ни с чем, следует мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

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По его словам, пассивный доход требует внимания, финансовых знаний и времени. Личный контроль необходим, даже если за владельца капитала это делает профессиональный управляющий активами. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что изменения рыночной конъюнктуры не должны влиять на портфель. Например, Банк России давно предупреждал о вероятности повышения ключевой ставки ЦБ.

"Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля", - сказал аналитик.