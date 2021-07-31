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Около 40% россиян совершают покупки в интернете до четырех раз в месяц

ТАСС
30 минут назад

Около 40% россиян совершают покупки до четырех раз в месяц. Среди основных причин, мотивирующих покупать онлайн, респонденты назвали удобство (88%), экономию времени (74%) и денег (52%), говорится в исследовании платежного сервиса "Скрепка", (есть у ТАСС).

Раскрыта частота покупок россиян в интернете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еще 22% опрошенных покупают онлайн один раз в три месяца, 26% - один раз в полгода. 12% участников исследования пока не пользуются услугами онлайн-магазинов.

Наиболее активно совершают покупки в интернете россияне в возрасте от 30 до 40 лет. Среди них доля тех, кто заказывает товары в интернете раз в месяц и чаще, составляет 49%.

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Чаще всего россияне заказывают онлайн товары из Китая (41%), одежду и обувь (36%), косметику и средства гигиены (32%), цифровую и бытовую технику (30%), товары для детей (26%), товары для здоровья (24%), продукты питания и доставку готовой еды (21%), автотовары (14%), книги (11%), онлайн-курсы (4%) и мебель (2%).

Спрос на продукты

Причем на продукты питания спрос с начала 2021 года вырос на 34%. "Повышенный интерес к онлайн-доставке продуктов все чаще проявляют молодые люди в возрасте до 25 лет (рост за год на 38%). Это может быть связано с тем, что поколение "миллениалов" совершает покупки спонтанно, а "зумеры" чаще составляют список покупок", - отмечает основатель и генеральный директор платежного сервиса Алексей Шумилин.

Доля людей до 25 лет, которая заказывает продукты онлайн, в настоящее время составляет 22%, в возрасте от 25 до 34 лет - 30%, 35-44 лет - 26%, 45-54 лет - 16%, старше 55 лет - 6%.

Средний чек на онлайн-покупки составляет 2 550 рублей, в частности по заказу продуктов - 3 050 рублей.

В опросе приняли участие более трех тысяч пользователей платежного сервиса в возрасте от 18 до 55 лет.

Личный счет,Алексей Шумилин,ИТАР-ТАСС,
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