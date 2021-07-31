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Центробанк: покупательная способность пенсий стремительно падает

Ювелина Бернст
8 минут назад

В России с нарастающей скоростью падает покупательная способность пенсий, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Данный документ Центробанком России использует при анализе инфляционных процессов и кризисных явлений в российской экономике.

ЦБ: покупательная способность пенсий стремительно падает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, покупательная способность пенсий падает по базовым продовольственным товарам и лекарствам.

Так, согласно докладу, в номинальном выражении за год пенсии россиян выросли на 5,6%, но ускорение инфляции повлекло падение соцвыплат в реальном выражении. Таким образом, в июне пенсии упали на 0,8%, в мае спад составил 0,5%, в апреле — 0,1%, в марте — 0,2%, в феврале — 0,1%.

Росстат заявил о снижении пенсий

При этом продукты питания в июне подорожали на 8,7%, а медикаменты стали дороже на 7,6% за последние полгода. Это дает спад в 2% в пересчете на покупательную способность.

Таким образом, реальный размер пенсий сократился на 3,1%.

В КПРФ рассказали, на что идут сэкономленные на пенсионерах деньги. Их вывозят из страны олигархи, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его подсчетам, с того момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государству удалось сэкономить порядка 5 трлн рублей. За это же время из России было вывезено незаконно различных капиталов на эту же сумму, утверждает секретарь ЦК КПРФ.

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