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Отдых россиян в Египте оказался под угрозой

Lenta.ru
27 минут назад

Массовый отдых россиян в Египте оказался под угрозой из-за проблем с чартерными рейсами: из девяти авиаперевозчиков разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получил только один. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в субботу, 31 июля.

Отдых россиян в Египте оказался под угрозой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Допуск к полетам в Хургаду и Шарм запросили девять перевозчиков с вылетами из 39 российских городов, но получил только один, с вылетом из Москвы. И этот перевозчик работает только с одним туроператором — самым крупным в РФ», — рассказали изданию в столичной турфирме.

По словам собеседника газеты, из-за малого числа рейсов многие россияне не смогут попасть на отдых в ближайшем будущем. Он уточнил, что помимо российского перевозчика десять рейсов в неделю может осуществлять египетский перевозчик, всего за месяц оба перевозчика смогут доставить на египетские курорты лишь около 30 тысяч россиян.

«Для сравнения: на турецкие курорты только в неделю прилетает более 100 тысяч наших туристов. А 30 тысяч отпускников за весь август — это капля в море. При том что равноценную замену Турции ждут более 300 тысяч россиян», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По информации Ассоциации туроператоров России, отдохнуть в трехзвездочном отеле по системе «все включено» можно будет при бюджете от 80,7 тысячи рублей, тур с гостиницей категории пять звезд обойдется в среднем в 170 тысяч рублей.

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