Депутат задекларировал доход в 0 рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер , советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2020 году 0 рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте собрания.

Согласно им, депутат задекларировал 0 рублей годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, две квартиры площадью от 80 до 201,7 кв. м находятся в пользовании двух несовершеннолетних детей Гаффнера.