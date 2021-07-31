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Советовавший меньше питаться в кризис уральский депутат задекларировал доход в 0 рублей

ТАССиещё 1
30 минут назад

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2020 году 0 рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте собрания.

Депутат задекларировал доход в 0 рублей
Фото: Законодательное собрание Свердловской областиЗаконодательное собрание Свердловской области

Согласно им, депутат задекларировал 0 рублей годового дохода. У него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, две квартиры площадью от 80 до 201,7 кв. м находятся в пользовании двух несовершеннолетних детей Гаффнера.

В 2019 году депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода.

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В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.

14 октября 2019 года арбитражный суд Уральского округа подтвердил окончание банкротства депутата.

Широкий резонанс вызвал в январе 2015 года совет Гаффнера жителям России, которым он порекомендовал меньше питаться в кризис.

Личный счет,Илья Гаффнер,Россельхозбанк,
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