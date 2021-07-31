Выплаты семьям, перерасчет пенсий: изменения для россиян в августе

В России в августе произойдет ряд изменений в законах. Среди них — появление налогового вычета на занятия спортом, облегченное оформление полиса ОСАГО, запрет на распространение в жилых домах звуковой рекламы и другие. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

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С 1 августа вступает в силу расширение программы «Дальневосточного гектара». Теперь дополнительный участок на Дальнем Востоке будет выделен гражданам, если они успешно освоили уже предоставленную им землю.

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Кроме того, в стране вводится налоговый вычет за занятия спортом. Россияне смогут вернуть часть денег, потраченных в фитнес-клубах, бассейнах и других таких заведениях с помощью вычета по налогу на доходы физических лиц. Граждан предупреждают, что вернуть можно до 13 процентов, при этом вычет не делается на сумму больше 120 тысяч рублей.

Еще одно нововведение — единоразовые выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет. Они составят десять тысяч на одного ребенка — эта сумма предназначена для помощи в подготовке детей к школе.

В августе работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Это касается трудоустроенных граждан, которые вышли на пенсию не позже 1 января 2021 года.

Также с этого месяца пассажиры с детьми смогут летать по сниженным тарифам, которые будут действовать по 46 направлениям. В их числе Казань, Калининград, Петрозаводск, Ярославль и другие города. Стоимость билетов составит от 4,6 до 10,9 тысячи рублей, если билеты куплены в авиакомпаниях, участвующих в государственной программе.

С 22 августа в стране отменяется закон об обязательном техосмотре автомобилей для получения полиса ОСАГО. Водителям при оформлении обязательного страхования не нужно будет прикреплять диагностическую карту, которая выдается после техосмотра, в пакет документов.

Помимо этого, звуковую рекламу с 25 августа нельзя будет распространять из оборудования, которое установлено на стенах и крышах зданий.

С августа лица без гражданства смогут получить временные удостоверения личности. Это касается тех, кто лишился российского гражданства по решению суда или не сменил паспорт СССР на российский. Также документ смогут получить люди, которых не принимают ни в одной стране мира и при этом не могут выслать из России по решению суда.