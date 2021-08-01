Минтруда: безработные смогут получить 250 тысяч рублей

Россияне могут воспользоваться помощью государства и получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела или занятия личным подсобным хозяйством. Об этом рассказала замминистра труда Ольга Баталина.
«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — рассказала она «Российской газете».
Другой блок программы — это поддержка личного подсобного хозяйства. Она предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, Баталина отметила, что еще одной задачей социального контракта является помощь семье с детьми найти работу в том месте, где они живут. В этом случае государство может оплатить переобучение или повышение квалификации. Также, по словам Баталиной, после заключения социального контракта россиянин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Если человек найдет работу, ему в течение трех месяцев продолжат выплачивать средства в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Уточняется, что программа действует во всех регионах России.
Также сообщалось, что многодетные семьи смогут получить 450 тысяч на строительство дома, передает «Национальная служба новостей». Соответствующие поправки в постановление правительства вступили в силу 10 июля. Отмечается, что теперь выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома.