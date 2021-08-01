Минтруда: безработные смогут получить 250 тысяч рублей

«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — рассказала она «Российской газете».

Кроме того, Баталина отметила, что еще одной задачей социального контракта является помощь семье с детьми найти работу в том месте, где они живут. В этом случае государство может оплатить переобучение или повышение квалификации. Также, по словам Баталиной, после заключения социального контракта россиянин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Если человек найдет работу, ему в течение трех месяцев продолжат выплачивать средства в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Уточняется, что программа действует во всех регионах России.