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Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии в августе

Вечерняя Москваиещё 8
58 минут назад

Каждый год в августе делают перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые заработали пенсионеры за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента. Об этом напомнил заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Эксперт рассказал о прибавке к пенсии в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ или услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы. При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год, — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

Таким образом, для получения прибавки к пенсии работающим пенсионерам необходимо иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, отметил эксперт. Также Горлин добавил, что обращаться для индексации пенсии никуда не нужно, так как перерасчет происходит автоматически.

Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он считает, что назрела необходимость расширения форм поддержки людей старшего поколения и внесения корректировок в пенсионное законодательство.

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