Эксперт рассказал о прибавке к пенсии в августе

— Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ или услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы. При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год, — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».