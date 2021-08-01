Как получить госвыплату в 250 тысяч: пошаговая инструкция

Россияне могут рассчитывать на материальную поддержку до 250 тысяч рублей в рамках социального контракта. Для этого необходимо соответствовать определенным критериям и выполнить ряд условий.

Соцконтракт с государством могут заключить малоимущие граждане, среднемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума. Господдержка предоставляется на следующие цели: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

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При поиске работы контракт предоставляется не более чем на 9 месяцев в размере до 30 000 рублей в месяц. Период предоставления для осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – до 12 месяцев. Размер максимальной выплаты - 250 000 рублей.

На ведение личного подсобного хозяйства помощь могут предоставить максимум на 12 месяцев при максимальной выплате 100 000 рублей (12298 рублей в месяц).

Для других целей поддержка по соцконтракту не может превыщать 12 298 рублей в месяц с максимальным сроком в 6 месяцев. К таким целям относится приобретение товаров первой необходимости, одежды, лекарств, товаров для ведения подсобного хозяйства. Также сюда входим лечение и услугах дошкольного и школьного образования.

Заявитель должен предоставляет в управление социальной защиты населения ряд документов. Заявление с указанием состава семьи, их доходов за последние 3 месяца, согласия всех совершеннолетних трудоспособных членов семьи на заключение контракта и на проверку представленных сведений. Также необходимо подготовить документ, удостоверяющий личность, подтверждающий место жительства и место пребывания на территории Краснодарского края.

В зависимости от цели, на которые заявитель намерен потратить госпомощь, нужно предоставить также дополнительные документы. Для осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства – план расходов денежной выплаты с указанием планируемых мероприятий, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения. На иные мероприятия понадобятся документы, подтверждающие наступление обстоятельств (медицинская справка (заключение) и листок нетрудоспособности, документ из специализированного реабилитационного центра, документ, подтверждающий наличие чрезвычайной ситуации и понесенный материальный ущерб), которые объективно привели к трудной жизненной ситуации.