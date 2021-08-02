Больницам разрешили лечить пациентов их лекарствами

Минздрав разрешил больницам проводить лечение в стационарах лекарствами, купленными за счёт пациентов или благотворительных организаций, сообщил «Коммерсант». В министерстве внесли поправки в правила обязательного медицинского страхования (ОМС). До этого разрешалось лечить пациентов препаратами, которые купили собственные аптеки при медучреждениях. За «чужие» лекарства больницы могли нарваться на штраф.

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Внесённые Минздравом изменения позволят пациентам использовать в стационарах лекарства, купленные, например, за счёт средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», региональных бюджетов. Также доступными станут препараты, переданные благотворительными организациями, уточнил «Коммерсант».

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До сих пор медучреждения были обязаны под угрозой штрафа использовать для лечения стационарных больных исключительно препараты, приобретённые собственными аптеками. При выявлении нарушения этого правила размер штрафа в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи.

Вопрос легализации применения в стационарах собственных препаратов пациента стоял остро не один год. Такая проблема особенно актуальна для больных онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией. В фонде ОМС для таких больных не хватало денег на покупку лекарств, а использовать препараты из альтернативных источников им не разрешали.

2 августа стало известно, что в России продлят период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, срок бесплатного предоставления препаратов увеличат с одного года до двух лет.