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«Окажется под давлением»: аналитики спрогнозировали курс рубля в августе

Лера Букина
1 час назад

На рубль продолжают влиять такие факторы, как санкционная повестка и геополитический фон, сообщил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, в настоящее время их состояние является нейтральным, пока рубль может чувствовать себя уверенно. Однако эксперт не исключил, что рубль окажется под давлением в случае появления новых признаков обострения ситуации из-за спекулятивного характера притока иностранного капитала. Евстифеев также предположил, что российская валюта в паре с американской будет находиться на уровне 71,5–75 рубля.

«Окажется под давлением»: аналитики спрогнозировали курс рубля в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в пятницу, 30 июля, доллар опускался ниже 73 рублей/$, что является минимальным значением с начала месяца. Однако к концу торгов тогда же курс американской валюты снова откатился до 73,1 рубля/$. В августе российская валюта будет и дальше расти в цене, полагают семь из 16 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших банков. Шесть экспертов придерживаются мнения, что рубль потеряет позиции, однако существенно не подешевеет и будет ниже 74 рублей/$. Остальные высказались о том, что ждет рубль до конца года: рубль поднимется до 71,5–72 рублей/$.

Рубль укрепился в конце июле по большей части из-за глобальной слабости доллара в последние дни на фоне осторожной риторики ФРС США и более слабого, чем ожидалось, роста ВВП Штатов во II квартале 2021-го, указал стратег по валютному рынку и процентным ставкам SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что может ждать пару доллар-рубль в августе. Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» не считает, что нужно ожидать ослабления. По его словам, картина последних пяти лет демонстрирует, что российская валюта, наоборот, в августе укреплялась.

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