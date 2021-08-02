Определен необходимый для выплаты ипотеки доход

К концу июня 2021-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 78,2 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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С конца 2020 года этот показатель вырос на 11 процентов (тогда необходимый доход был на уровне 70,3 тысячи рублей). Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Предполагается, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 168,7 тысячи рублей. Далее идут Московская область (122,7 тысячи рублей), Санкт-Петербург (105,5 тысячи) и Приморский край (92,4 тысячи рублей).

«С начала года средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился, — констатируют аналитики. — В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра. В то же время динамика доходов населения не компенсировала быстрое удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку».