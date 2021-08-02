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ПФР принял 2 млн заявлений на выплаты от беременных и родителей-одиночек

Газета.Ruиещё 3
4 часа назад

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что на получение выплат беременным женщинам и одиноким родителям в Пенсионный фонд России поступило примерно 2 млн заявлений. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что малообеспеченные беременные женщины подали 304 тыс. заявлений, а одинокие родители с низким доходом - почти 1,6 млн. Баталина напомнила, что подать документы на получение выплат можно на портале госуслуг и в отделениях Пенсионного фонда. В России 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд руб. на эти пособия. Ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление о единовременных выплатах на школьников со 2 августа.

ПФР принял 2 млн заявлений на выплаты от беременных и родителей-одиночек
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Личный счет,Ольга Баталина,Пенсионный фонд РФ,
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