Россияне теряют до 50 млн рублей в финансовых пирамидах

30 июля в Татарстане был задержан Кирилл Доронин, один из основателей финансовой пирамиды Finiko. Ему вменяют ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Доронина арестовали на два месяца. Об этом пишут «Известия».

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Следствие установило, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года руководство Finiko заманивало клиентов и обещало доходность до 25% в месяц. Так, деньги якобы должны были получать клиенты за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках, но в действительности никакой инвестиционной деятельности практически не было.

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В июле 2021 года Банк России сообщил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, позднее деятельность компании была приостановлена. Как отмечается, представители схемы привлекли около 70 млн рублей.

В МВД России заявили, что в правоохранительные органы было подано 100 заявлений от жертв пирамиды из разных регионов страны, а также из Республики Казахстан.

Первый и основной признак пирамиды – обещание быстрой и высокой доходности с низким риском или его отсутствием, предупреждают эксперты.

Другими признаками финансовой пирамиды являются отсутствие лицензии ЦБ на осуществление финансовой деятельности, гарантии доходности вкладчикам выше рыночных, непрозрачность системы вложений, обещание прибыли с помощью вовлечения новых вкладчиков и невозврат денег по первому запросу, подсказывает основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина.

Наивные граждане тратят баснословные суммы, но самое страшное – не всегда свои, добавил эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман. Для этого люди оформляют кредиты, займы, в итоге подают на личное банкротство, так как платить нечем.

Действия жертвы пирамиды зависят от того, на какой стадии он осознал, что вовлечен в мошенническую схему, указал эксперт в области криптовалют, партнер компании GMT-Legal Дмитрий Мачихин.

«В случае потери денег необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все доказательства совершенного преступления. Если данные мошенников известны, направить претензию с требованием о возврате денежных средств, а в случае отказа в удовлетворении требования — обратиться с исковым заявлением в суд. Параллельно следует сообщить о существовании пирамиды Банку России», - подчеркнула Шайдуллина.

Чаще всего жертвами финансовых пирамид становятся люди с низкой финансовой грамотностью. По данным ЦБ, из-за одной финансовой пирамиды граждане теряют около 50 млн рублей, в некоторых случаях – больше. По словам Файнмана, вероятность того, что преступников удастся привлечь к ответственности, очень низкая, так как они заранее тщательно продумывают все комбинации и пути отхода.