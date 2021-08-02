Россияне теряют до 50 млн рублей в финансовых пирамидах

30 июля в Татарстане был задержан Кирилл Доронин, один из основателей финансовой пирамиды Finiko. Ему вменяют ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Доронина арестовали на два месяца. Об этом пишут «Известия».
Следствие установило, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года руководство Finiko заманивало клиентов и обещало доходность до 25% в месяц. Так, деньги якобы должны были получать клиенты за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках, но в действительности никакой инвестиционной деятельности практически не было.
В июле 2021 года Банк России сообщил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, позднее деятельность компании была приостановлена. Как отмечается, представители схемы привлекли около 70 млн рублей.
В МВД России заявили, что в правоохранительные органы было подано 100 заявлений от жертв пирамиды из разных регионов страны, а также из Республики Казахстан.
Первый и основной признак пирамиды – обещание быстрой и высокой доходности с низким риском или его отсутствием, предупреждают эксперты.
Другими признаками финансовой пирамиды являются отсутствие лицензии ЦБ на осуществление финансовой деятельности, гарантии доходности вкладчикам выше рыночных, непрозрачность системы вложений, обещание прибыли с помощью вовлечения новых вкладчиков и невозврат денег по первому запросу, подсказывает основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина.
Наивные граждане тратят баснословные суммы, но самое страшное – не всегда свои, добавил эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман. Для этого люди оформляют кредиты, займы, в итоге подают на личное банкротство, так как платить нечем.
Действия жертвы пирамиды зависят от того, на какой стадии он осознал, что вовлечен в мошенническую схему, указал эксперт в области криптовалют, партнер компании GMT-Legal Дмитрий Мачихин.
«В случае потери денег необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все доказательства совершенного преступления. Если данные мошенников известны, направить претензию с требованием о возврате денежных средств, а в случае отказа в удовлетворении требования — обратиться с исковым заявлением в суд. Параллельно следует сообщить о существовании пирамиды Банку России», - подчеркнула Шайдуллина.
Чаще всего жертвами финансовых пирамид становятся люди с низкой финансовой грамотностью. По данным ЦБ, из-за одной финансовой пирамиды граждане теряют около 50 млн рублей, в некоторых случаях – больше. По словам Файнмана, вероятность того, что преступников удастся привлечь к ответственности, очень низкая, так как они заранее тщательно продумывают все комбинации и пути отхода.
Как заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, организаторы финансовых пирамид стали чаще продвигать свои проекты через соцсети, не используя сайта для того, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания.