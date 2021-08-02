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Россиян предупредили о крадущем банковские пароли Android-вирусе

Лера Букина
27 минут назад

Голландские специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric выявили новый вирус для Android-смартфонов под названием Vulture, сообщают «Известия». Как выяснилось, он делает скриншоты экрана устройств, фиксирует данные о нажатиях и передает эти сведения мошенникам. Vulture помогает операторам вредоносной программы красть почти любую конфиденциальную информацию со смартфона жертвы, включая логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков.

Россиян предупредили о крадущем банковские пароли Android-вирусе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для действия Vulture требуется пользовательское разрешение на удаленный доступ к смартфону. Оно запрашивается при первом запуске приложения-носителя. Перманентная активность режима дистанционного доступа, отображающаяся в меню быстрых настроек, может помочь пользователю осознать, что смартфон заражен.

Для того чтобы быстро и гарантированно избавиться от Vulture, пользователь должен сбросить настройки смартфона до заводских установок. Вирус захватывает смартфоны посредством приложений в Google Play. Специалисты ThreatFabric выявили как минимум два приложения-носителя, которые заразили от 5 тысяч до 8 тысяч пользователей.

По словам специалистов ThreatFabric, появление Vulture является подтверждением тому, что тенденция по переходу разработчиков банковских троянцев от классической методики с фишинговыми окнами к более технологичным набирает обороты.

Ресурс с предложением инвестировать в российскую космическую отрасль является новым узлом сети фейковых сайтов, которые рекламируют мошеннический инвестиционный проект, сообщил заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. В конце июля компания зафиксировала очередной ресурс, где предлагали вложиться в «Роскосмос». Количество сайтов со временем будет возрастать, считает эксперт.

Личный счет,Игорь Сергиенко,Роскосмос,Google,газета "Известия",
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