Эксперт озвучил причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, почему ряд людей невосприимчивы к коронавирусной инфекции.
Специалист в интервью "Известиям" рассказал, что повышенная защита есть у людей с высоким уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови, а также у носителей некоторых генетических маркеров.
Например, высокие значения интерферона-альфа — молекулы, синтезируемой клетками иммунной системы и обладающей прямым противовирусным действием, — сокращают риски заражения на местном уровне. Высокий уровень лимфоцитов, как добавил Тотолян, говорят о том, что человек обладает меньшими шансами заразиться, при этом в при заболевании у него меньше риск того, что оно будет проходить в тяжелой форме. В числе генов, кодирующих иммунный ответ человека, оказались два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена) и один, который предрасполагает к заболеванию, пояснил академик.
Кроме этого, по словам Тотоляна, есть и другие факторы, но их исследование только началось. При этом он подчеркнул, что названные причины не носят абсолютный характер, поэтому они должны подвергнуться комплексной оценке.
Ранее группа ученых, возглавляемых Федором Кондрашовым из Института науки и технологии Австрии, заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространение после отмены ограничений во множестве государств мира.