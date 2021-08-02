Эксперт озвучил причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, почему ряд людей невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

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Специалист в интервью "Известиям" рассказал, что повышенная защита есть у людей с высоким уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови, а также у носителей некоторых генетических маркеров.

Например, высокие значения интерферона-альфа — молекулы, синтезируемой клетками иммунной системы и обладающей прямым противовирусным действием, — сокращают риски заражения на местном уровне. Высокий уровень лимфоцитов, как добавил Тотолян, говорят о том, что человек обладает меньшими шансами заразиться, при этом в при заболевании у него меньше риск того, что оно будет проходить в тяжелой форме. В числе генов, кодирующих иммунный ответ человека, оказались два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена) и один, который предрасполагает к заболеванию, пояснил академик.

Кроме этого, по словам Тотоляна, есть и другие факторы, но их исследование только началось. При этом он подчеркнул, что названные причины не носят абсолютный характер, поэтому они должны подвергнуться комплексной оценке.