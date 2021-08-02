Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт озвучил причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Анна Безрукова
24 минуты назад

Академик РАН, глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, почему ряд людей невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

Эксперт озвучил причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу
Фото: ТАССТАСС

Специалист в интервью "Известиям" рассказал, что повышенная защита есть у людей с высоким уровнем интерферона-альфа, с большим содержанием лимфоцитов в крови, а также у носителей некоторых генетических маркеров.

Например, высокие значения интерферона-альфа — молекулы, синтезируемой клетками иммунной системы и обладающей прямым противовирусным действием, — сокращают риски заражения на местном уровне. Высокий уровень лимфоцитов, как добавил Тотолян, говорят о том, что человек обладает меньшими шансами заразиться, при этом в при заболевании у него меньше риск того, что оно будет проходить в тяжелой форме. В числе генов, кодирующих иммунный ответ человека, оказались два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена) и один, который предрасполагает к заболеванию, пояснил академик.

Кроме этого, по словам Тотоляна, есть и другие факторы, но их исследование только началось. При этом он подчеркнул, что названные причины не носят абсолютный характер, поэтому они должны подвергнуться комплексной оценке.

Ранее группа ученых, возглавляемых Федором Кондрашовым из Института науки и технологии Австрии, заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространение после отмены ограничений во множестве государств мира.

Личный счет,Арег Тотолян,Федор Кондрашов,РАН,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители